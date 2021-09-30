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Санкції проти "Північного потоку-2" та призупинення опіки над Брітні Спірс: п'ять новин, які ви могли проспати

Санкції проти "Північного потоку-2" та призупинення опіки над Брітні Спірс: п'ять новин, які ви могли проспати

gazprom.ru

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • Експосол США в Німеччині і керуючий партнер McLarty Associates Річард Берт заявив, що США можуть запровадити санкції проти "Північного потоку-2" вже у грудні. Читати далі –>
  • Американський суд постановив, що батько Брітні Спірс більше не її опікун. Читати далі –>
  • YouTube буде видаляти весь контент, який поширює будь-яку дезінформацію про схвалену в світі вакцину від коронавірусу. Читати далі –>
  • МВС Польщі розіслало майже 31 тисяч смс на мобільні телефони нелегалів, які намагаються проникнути в країну. Читати далі –>
  • Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган пояснив, що покупка у РФ систем протиповітряної С-400 була обумовлена відмовою США поставити зенітні ракетні комплекси Patriot. Читати далі –>

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