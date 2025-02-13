Санкції проти Порошенка та інших: чому їх запровадили та що вони передбачають

12 лютого 2025 року Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення про запровадження безстрокових санкцій проти п'ятого президента України Петра Порошенка та ще чотирьох громадян.

Вони передбачають блокування активів, заборону економічної діяльності та інші обмеження.

Через що запровадили санкції та хто у списку – читайте у матеріалі ТСН.ua.

Передісторія

Зранку 12 лютого команда Порошенка повідомила, що йому не дозволили виїзд з України на Мюнхенську безпекову конференцію, а також викликали на допит до Державного бюро розслідувань на кожен день до 27 лютого, починаючи з 14 лютого.

Допити стосуються справи, де він проходить як підозрюваний разом з колишнім депутатом Віктором Медведчуком, передає BBC.

У своєму вечірньому зверненні до українців та українок, 12 лютого президент Володимир Зеленський оголосив про важливе рішення РНБО щодо санкцій. Він зазначив, що рішення уже ухвалили, а оприлюднять наступного дня. При цьому, очільник держави не називав імен громадян, котрих стосуватимуться санкції.

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Згодом, видання Forbes Україна з посиланням на два джерела повідомило, що санкції запровадили проти нардепа і лідера Євросолідарності – Петра Порошенка. Своєю чергою, Порошенко це підтвердив.

Нардеп заявив, що це рішення "не стало для нього новиною". Порошенко назвав санкції РНБО "антиконституційним і політично вмотивованим рішенням". За його словами, санкції містять "абсолютно незаконні обмеження", – повідомив він у соцмережах.

На фоні цього рішення депутати "Європейської солідарності" 13 лютого заблокували трибуну Верховної Ради та вийшли з плакатами з вимогою зупинити "політичні репресії". Як наслідок, засідання у Верховній Раді не відбулося

У четвер, 13 лютого, в РНБО підтвердили, що запровадили санкції проти п'ятого президента, та ще чотирьох осіб.

Хто у санкційному списку

Відповідний указ президента України про введення в дію рішення РНБО від 12 лютого 2025 року про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) оприлюднили на сайті Глави держави.

Відповідно до документа, санкції запровадили проти:

Петра Порошенка – п’ятого президента України, народного депутата та лідера "Євросолідарності";

Костянтина Жеваго –колишнього народного депутата та фігуранта у справі колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва ;

–колишнього народного депутата та фігуранта у справі колишнього голови Верховного Суду ; Геннадія Боголюбова – українського мільярдера та співзасновника "ПриватБанку", який виїхав з України;

– українського мільярдера та співзасновника "ПриватБанку", який виїхав з України; бізнесмена Ігоря Коломойського;

колишнього нардепа та зрадника Віктора Медведчука.

Що передбачають санкції

Відповідно до указу Президента України №81 санкції до Порошенка, Жеваго, Боголюбова, Коломйського та Медведчука запроваджено безстроково.

Вони передбачають:

позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення; блокування активів – тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; обмеження торговельних операцій (повне припинення); обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; заборону користування радіочастотним спектром України; обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж (повне припинення); заборону здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб – резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб'єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом; заборону або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України (повна заборона); заборону збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність; запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю; припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони; заборону передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборону на набуття у власність земельних ділянок; інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом (заборона укладення договорів та вчинення правочинів; заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою; заборона виплати дивідендів або інших платежів, пов'язаних із корпоративними правами (правом власності на частку, акції, паї) на користь особи щодо якої застосовані санкції та осіб, що діють від її імені).

Що пишуть у медіа про причини запровадження санкцій

Джерела New Voice в органах влади у четвер, 13 лютого повідомили, що cанкції РНБО щодо Петра Порошенка запровадили за поданням Кабміну.

Зокрема, санкції щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Богоболюбова, Костянтина Жеваго та Віктора Медведчука запровадили за поданням СБУ.

Співрозмовник заявив, що усі підсанкційні особи "здійснювали діяльність в інтересах країни-агресора РФ", по кожному епізоду відкриті кримінальні справи.

Джерела в органах влади стверджують, що санкції проти Порошенка ввели у зв’язку з кримінальною справою про державну зраду через його співпрацю з Медведчуком та дозвіл купувати вугілля в "ЛДНР".

За словами джерела NV, правоохоронці також розслідують участь Порошенка у створенні Партії регіонів і його співпрацю з РФ через активи у російському Липецьку та окупованому Криму. Джерела в органах влади заявляють, що слідчі органи вважають, що Порошенко "був зацікавлений у розміщенні Чорноморського флоту на українському півострові".

За даними джерел Української правди в силових структурах, санкції до Порошенка запровадили також через його участь у створенні "Партії регіонів", та роботі в уряді Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод.

Санкції до Коломойського та Боголюбова запровадили через:

те, що у 2023 році вони були засновниками і бенефіціарами компанії "Eclaris Group Limited", яка через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям "Газпрому", а ті – платили податки в бюджет РФ, фінансуючи війну;

виведення 750 мільйонів гривень із "Приватбанку".

Підставами введення санкцій щодо Жеваго стали:

його тісні звʼязки з Росією, зокрема, з підсанкційним російським олігархом Олексієм Федоричевим;

підконтрольна Жеваго група компаній "Ferrexpo" ще донедавна співпрацювала з РФ. Так, "Автокраз" експортував до росії вантажівки, "Росава" та "Преміорі" – автошини, які ще в 2022 році постачалися до так званих "Л/ДНР";

злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 мільйонів грн кредитних коштів із банку "Фінанси та кредит".

Санкції до Медведчука, за словами джерела, запровадили на підставі кількох старих епізодів, а також нових:

збір інформації про ЗСУ на користь РФ,

блокування запуску передових стільникових радіотехнологій в Україні

діяльність в ОПЗЖ,

антиукраїнська діяльність його медіаресурсів,

залучення його до антиукраїнської пропаганди в РФ. У 2024 році СБУ припинила діяльність медіаструктури "Voice of Europe", яка входила до проросійського проєкту "Другая Украина". Його очолював і фінансував Медведчук, а координувала 5 служба ФСБ РФ.

В СБУ пояснили

У Службі безпеки України повідомили, що пропозиції щодо санкцій зробили з огляду на наявні загрози державній безпеці, територіальній цілісності та суверенітету України, а також з огляду на створення перешкод для сталого економічного розвитку з боку згаданих осіб.

"Більшість із вказаних підсанкційних осіб наразі вже є фігурантами кримінальних проваджень, досудовим розслідуванням яких займаються Служба безпеки України чи інші правоохоронні чи антикорупційні органи", – йшлося в заяві СБУ.

Там уточнили, що зокрема Порошенку та Медведчуку раніше оголосили про підозру у державній зраді, сприянні діяльності терористичної організації та за іншими кримінальними статтями.

Так, за даними слідства, під час свого президентства Порошенко поставив Україну в енергетичну залежність від Росії та підконтрольних їй ватажків псевдореспублік на Донбасі.

Щодо Коломойського, то він має підозру у легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, заволодінні чужим майном тощо.

Що каже Зеленський

Під час відвідування Хмельницької АЕС 13 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що запроваджені санкції не будуть останніми, повідомляє "Суспільне".

За словами президента, їх запровадили через виведення мільярдів гривень під час війни.

"Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я цього не бачив, а як було до мене – складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди: Медведчук та Порошенко – вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди", – заявив він.

За словами Зеленського, є інформація про можливе відмивання грошей через фонди, призначені для підтримки Збройних сил, з подальшою передачею коштів членам партії.

Зеленський також наголосив, що особи, які потрапили під санкції, можуть повернути виведені кошти до бюджету. У такому разі їх спрямують на потреби армії, а санкції буде знято.

Нагадаємо, раніше в Україні запровадили санкції за вивезення історичних цінностей.

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