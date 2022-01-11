"Санкції проти РФ не діють": у США та Британії не вірять, що нові обмеження стримають Путіна

"Санкції проти РФ не діють": у США та Британії не вірять, що нові обмеження стримають Путіна

Експерти зі США та Британії скептично відреагували на інформацію про можливість введення нових санкцій проти Росії.

Експерти зі США та Британії вважають, що введення нових санкцій проти Росії не допоможе у вирішенні напруженості через Україну.

Про це заявили колишній посол Британії в Росії Тоні Брентон та експертка із зовнішньої політики Джорджтаунського університету (Вашингтон) Анджела Стент, інформує CNBC.

"Санкції проти Росії не діють. Кремль стає ще упертішим", — вважає Брентон.

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Колишній посол Британії зазначає, що і Росія, і США хочуть уникнути військового зіткнення. Він сказав, що Росія слабша, але хоче, щоб її інтереси враховувалися. За словами Брентона, Джо Байден вважає основним противником США не Росію, а Китай.

"Втягнутися у серйозне протистояння з Росією насправді означає ускладнити справу з Китаєм", — сказав він.

Анджела Стент погодилася, що загроза введення санкцій не відлякує Росію, хоча запропоновані каральні заходи є досить серйозними, і, зокрема, вплинуть на експорт технологій та доступ банків до міжнародної фінансової системи.

"Якщо президент Росії Володимир Путін вирішить вторгнутися до України, я не впевнена, що перспектива цих санкцій його стримає", — вважає Стент.

За словами експертки, російське вторгнення до України все ще може статися. Вона оцінює ймовірність вторгнення "50 на 50" і додає, що це може бути "більш обмежене вторгнення", а не масове.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

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