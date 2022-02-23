Санкції проти РФ та право на вогнепальну зброю: що у порядку денному Ради 23 лютого

Санкції проти РФ та право на вогнепальну зброю: що у порядку денному Ради 23 лютого

Засідання розпочнеться о 10:00.

Сьогодні, 23 лютого, Верховна Рада розгляне питання внесення на розгляд РНБО питання про запровадження санкцій проти депутатів Державної Думи Росії, які підтримали визнання незалежності так званих "Л/ДНР".

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Так, згідно з порядком денним, сьогодні парламентарі також розглянуть проєкт постанови про заяву ВР у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації та законопроєкт про право на цивільну вогнепальну зброю. Серед іншого - законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо певних питань управління майном для потреб Збройних сил України.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

У відповідь на такі дії Кремля проти РФ США, Великою Британією, ЄС, Японією та Канадою були запроваджені санкції.

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