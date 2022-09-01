Санкції проти РФ залишаться чинними і взимку, навіть якщо німці вийдуть на протести - Бербок

Бербок пообіцяла українцям підтримку до кінця війни – "стільки, скільки буде потрібно".

Санкції проти країни-агресорки Росії залишаться чинними, навіть якщо в Німеччині розпочнуться протести через підвищення цін на електроенергію.

Запевнила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, виступаючи 31 серпня на Forum 2000 у Празі.

За її словами взимку в країні можуть розпочатися протести через підвищення цін на енергоносії. Але навіть у такому разі санкції проти РФ не буде скасовано, наголосила Бербок.

"Люди вийдуть на вулиці та скажуть: "Ми не можемо сплатити рахунки за електрику". А я скажу: "Так, я знаю, і ми вам допоможемо соціальними заходами". Але я не хочу говорити: "Добре, тоді ми припиняємо санкції проти Росії". Ми підтримуємо Україну, а це означає, що санкції залишаться в силі й взимку", – зазначали очільниця МЗС Німеччини.

Нагадаємо, раніше Бербок попередила, що Україні й наступного літа може знадобитися нова зброя.

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