Санкції проти Росії продовжуватимуться, поки триватиме агресія проти України - Бербок

Німеччина не відмовиться від санкцій щодо Росії, доки ця країна продовжуватиме агресію проти України.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, - пише Укрінформ.

«Чи скасуємо ми санкції? Ні. Доки ця агресивна війна Росії не буде завершена», - заявила міністр.

Росія порушила Хартію ООН, вона блокує роботу Радбезу, нагадала глава МЗС. Вона назвала РФ країною, яка не лише не дотримується своїх міжнародних зобов’язань, але руйнує Хартію ООН за допомогою бомб і ракет.

Міністерка подякувала вдячність тим країнам, які підтримують санкції, навіть у випадках, коли вони є залежними від Росії. Наразі йдеться насамперед про те, щоби забезпечити дотримання санкцій і унеможливити їх обходження, зауважила вона.

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Вона водночас висловила задоволення, що під час зустрічі в Японії голів дипломатичних відомств «G7», яку вона відвідала після візиту в Китай, вдалося узгодити заяву з чіткими словами та меседжами, які підтверджують підтримку України, поки це буде потрібно: економічну, фінансову, гуманітарну, а також військову. Бербок підтвердила, що тема безпекових гарантій для України також обговорювалася під час зустрічі голів МЗС G7, але не вдалася жодної конкретики.

«Рік тому ми всі сподівалися, що мир швидко настане. На жаль, було інакше – попри інтенсивні миротворчі зусилля з нашого боку, з боку наших європейських друзів, з боку практично всього світу», - резюмувала очільниця МЗС.

Тим часом Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов’язаних, зокрема, із "Росатомом".

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