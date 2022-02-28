Санкції проти Росії та шалене падіння рубля: п'ять головних новин за ніч

П'ять новин за ніч 28 лютого:

Під Гадячем на Полтавщині в річці втопився російський танк

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

літаки - 27

гелікоптери - 26

танки - 150

бойові броньовані машини - понад 70

гармати - 50

ЗРК "Бук" -1

"Гради" - 4

автомобільна техніка - 30

цистерни - 60

БпЛА ОТР2 - 2

кораблі і катери - 2

Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: