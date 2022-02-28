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Санкції проти Росії та шалене падіння рубля: п'ять головних новин за ніч

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Санкції проти Росії та шалене падіння рубля: п'ять головних новин за ніч

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин за ніч 28 лютого: 

  • У понеділок, 28 лютого, почала діяти чергова порція санкції Євросоюзу проти Росії – через те, що вона пішла війною проти України. Читати далі –>
  • Фінансисти один за одним прогнозують обвал рубля вже в понеділок, 28 лютого, коли відкриються торги. Називають і 200, і 300 рублів за долар Читати далі –>
  • Увечері 27 лютого президент України Володимир Зеленський телефоном переговорив із прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном. Читати далі –>
  • "Зробимо їх разом": на фоні повідомлень про надходження колон окупантів з півночі України, у теробороні закликають до організованого спротиву цивільного населення.  Читати далі –>
  • Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що російські військові, які вбивають людей і руйнують міста в Україні, будуть притягнуті до відповідальності, всі їхні дії документуються. Читати далі –>

Під Гадячем на Полтавщині в річці втопився російський танк

Під Гадячем на Полтавщині в річці втопився російський танк

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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