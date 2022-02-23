Санкції проти Росії та зустрічі Кулеби у США: п'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- США продовжать ескалювати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
- Канада озвучила інформацію про новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням нею "незалежності" так званих "ЛДНР". Читати далі –>
- Японський уряд прийняв рішення запровадити щодо Росії, а також "республік" Донбасу, низку санкцій. Читати далі –>
- У ході візиту до Сполучених Штатів Америки, міністр закордонних справ України обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Читати далі –>
- Для розвитку контактів між президентами України та США президент Джозеф Байден прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Читати далі –>