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Санкції проти Росії та зустрічі Кулеби у США: п'ять новин, які ви могли проспати

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Санкції проти Росії та зустрічі Кулеби у США: п'ять новин, які ви могли проспати

Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати: 

  • США продовжать ескалювати санкції, якщо Росія ескалує свою агресію проти України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен. Читати далі –>
  • Канада озвучила інформацію про новий пакет санкцій проти Росії у зв'язку з визнанням нею "незалежності" так званих "ЛДНР". Читати далі –>
  • Японський уряд прийняв рішення запровадити щодо Росії, а також "республік" Донбасу, низку санкцій. Читати далі –>
  • У ході візиту до Сполучених Штатів Америки, міністр закордонних справ України обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Читати далі –>
  • Для розвитку контактів між президентами України та США президент Джозеф Байден прийняв у Білому домі міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу. Читати далі –>

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