"Санкції проти Росії і проблема перероблення відходів": Зеленський подякував Андерссон за підтримку

"Санкції проти Росії і проблема перероблення відходів": Зеленський подякував Андерссон за підтримку

Президент України Володимир Зеленський розповів? про що говорив з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон.

Україна заручилася підтримкою Швеції у війні з Росією. Також сторони обговорили питання перероблення відходів.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 4 липня.

"Сьогодні в Києві з візитом була премʼєр-міністр Швеції пані Андерссон. Головні теми – це оборонна підтримка, отримаємо новий посилений пакет – вдячні. А також нові санкції проти Росії й нові можливості для України, зокрема в питаннях перероблення відходів", - розповів він.

Зеленський пояснив важливість вирішення проблеми перероблення відходів.

"У нашій країні дуже довгий час нехтували цією темою, а це ж не просто про те, що робити зі сміттям. Це про безпеку, про якість життя. Нам потрібно мінімум 25 нових і сучасних технологічно передових заводів з перероблення відходів. Вони здатні забезпечити і енергією, і вторинною сировиною, і, нарешті, розв'язанням застарілої проблеми сміттєзвалищ і полігонів відходів, нездатності багатьох громад знайти рішення для відходів", - підкреслив глава держави.

Нагадаємо, що в ЄС обговорюють створення єдиного органу для реалізації санкційної політики.