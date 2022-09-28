Санкції проти Росії: Єврокомісія оголосила пропозиції до восьмого пакета

Єврокомісія представила пропозиції щодо восьмого пакета санкцій проти Росії через її вторгнення до України і проведення псевдореферендумів на окупованих територіях.

Зокрема, ЄК пропонує встановити нову заборону на імпорт російської продукції. Це позбавить Росію доходів на 7,5 млрд євро.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ноголосила а брифінгу у Брюсселі 28 вересня.

Коментуючи фейкові референдуми окупантів в Україні, посадовиця сказала, що минулого тижня Росія пішла на нову ескалацію війни.

"Псевдореферендуми на окупованих Росією територіях – це незаконна спроба забрати землі і змінити кордони силою. Мобілізація і погрози ядерною зброєю – наступний крок путінської ескалації. Ми не визнаємо псевдореферендуми і будь-яку анексію в Україні, і маємо намір зробити так, щоб Кремль за це заплатив", – заявила фон дер Ляєн.

Що пропонується внести до восьмого пакета санкцій проти РФ:

Нову заборону на імпорт російської продукції, що позбавить країну доходів на 7,5 млрд євро.

Розширити список продукції, яка не може експортуватися до Росії. Йдеться зокрема, про додаткові матеріаліи для авіації та електронні компоненти, а також специфічні хімічні сполуки.

Заборонити додаткові послуги для Росії та заборонити громадянам країн ЄС обіймати керівні посади у державних російських компаніях.

Запропонована юридична основа для запровадження межі цін на російську нафту.

Ціни на нафту

Очільниця Єврокомісія нагадала, що раніше Євросоюз вже погодився від 15 грудня заборонити російську нафту, що доставляється морем. Проте, країнам, що розвиваються, потрібна нафта за низькими цінами, додала фон дер Ляєн. За її словами, тому країни "Великої сімки" досягли принципової домовленості про обмеження цін.

"Ця межа цін знизить доходи Росії з одного боку, а з іншого – сприятиме стабільності світового енергетичного ринку", – сказала посадовиця.

Планується також запровадити нову категорію санкцій для осіб, які допомагають обходити накладені на Росію обмеження.

"Наприклад, люди, які купують товари в ЄС, везуть в треті країни, а потім до Росії. Вони можуть самі стати об’єктом санкцій", – пояснила президентка Єврокомісії.

Вона також повідомила, що ЄС розширить списки обмежень і запровадить персональні санкції проти представників Міноборони РФ та підконтрольних Кремлю представників окупаційної влади у чотирьох областяхУкраїни, де відбулися псефдореферендуми.

Що кажуть у Зеленського

На пропозиції Єврокомісії вже відреагували в Офісі президента України. Так, керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що важливо працювати ефективніше із впровадженням обмеження ціни на російську нафту.

"Єврокомісія пропонує заборонити імпорт російських продуктів на 7 млрд євро, запровадити нові експортні обмеження, а також заборонити європейським громадянам обіймати керівні посади у держкомпаніях рф. Що ж, добре. Але також важливо працювати ефективніше із впровадженням обмеження ціни на російську нафту", – йдеться в повідомленні голови ОП в Мережі.

Нагадаємо, США планують винести на розгляд Радбезу ООН резолюцію, яка засуджуватиме фейкові референдуми.

Чи прийматиме ЄС російських потенційних дизертирів

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