Санкції США можуть торкнутися постачання ноутбуків і смартфонів до Росії - NYT

Санкції США можуть торкнутися постачання ноутбуків і смартфонів до Росії - NYT

Адміністрація Байдена готує санкції на випадок вторгнення РФ до України.

Нові антиросійські санкції Сполучених Штатів Америки можуть торкнутися не лише оборонного сектору, а й споживчої електоніки.

Про це з посиланням на джерела у Білому домі повідомляє видання The New York Times.

Адміністрація президента Джо Байдена спільно із союзниками готує новий пакет санкцій проти Росії на випадок "вторгнення" в Україну. Зазначається, що ймовірні санкції набудуть чинностя за кілька годин після перетину російськими військами кордону України.

NYT пише, що протягом кількох останніх днів США обговорювали з союзниками відключення найбільших фінансових установ Росії від міжнародних банківських і платіжних систем, запровадження ембарго на експорт американських розробок, необхідних для оборонної та споживчої промисловостей. Санкції перш за все можуть бути на цілені на російську промисловість та економіку.

"Технологічні санкції стосуватимуться деяких улюблених Путіним галузей, особливо аерокосмічної та військової, які є основними джерелами доходів для російського уряду", - йдеться у матеріалі.

Щодо електроніки, то обмеження виходять далеко за межі заборони на продаж комп'ютерних чіпів. Додатково американське Міністерство торгівлі може видати постанову, яка фактично заборонить експорт до Росії будь-яких споживчих товарів: від мобільних телефонів і ноутбуків до холодильників і пральних машин. Йдеться не лише про ті, які розробили у Штатах, а й ті, які мають деталі американського виробництва.

"Це стосується не тільки американських виробників, але й європейських, південнокорейських та інших іноземних виробників, які використовують американські чіпи або програмне забезпечення", - повідомляє The New York Times.

Як повідомлялося, видання Bloomberg писало, що Сполучених Штатах Америки розглядають можливість введення санкцій проти фінансової системи Росії. Зазначається, що ембарго може бути накладено на постачання американських оборонних технологій.

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