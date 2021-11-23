Санкції США проти "Північного потоку-2" можуть бути зняті: у "Нафтогазі" назвали умови

Санкції США проти "Північного потоку-2" можуть бути зняті: у "Нафтогазі" назвали умови

За словами Вітренка, Росія має повністю змінити свою стратегію.

Нові санкції США проти "Північного потоку-2" можуть скасувати, якщо РФ гратиме за правилами і дотримуватиметься європейського законодавства.

Про це заявив глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко.

"Ми підтримуємо введення нових санкцій США проти "Північного потоку-2". Вони можуть бути зняті або переглянуті тільки у випадку, коли Росія гратиме за правилами і дотримуватиметься європейського законодавства, не використовуватиме газ як зброю, а почне розглядати її як товар, перестане використовувати газ для політичного тиску або як елемент військової загрози", - написав він на сторінці у Facebook.

Нагадаємо:

США схвалили санкції щодо двох суден та пов'язаної з РФ компанії, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

щодо двох суден та пов'язаної з РФ компанії, які беруть участь у реалізації проєкту російського газопроводу "Північний потік-2". Російська Федерація вважає нові санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" незаконними та неправильними.

Як Путін може змусити ЄС запустити "Північний потік-2"?

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