Санкції США проти Росії: чому в список потрапили троє синів російських чиновників і хто вони такі

Санкції США проти Росії: чому в список потрапили троє синів російських чиновників і хто вони такі

Санкції запровадили через російську агресію проти України та політичну корупцію в РФ.

У новий санкційних список США включили синів трьох російських чиновників. Усі вони – з оточення президента РФ Володимира Путіна та причетні до політичної корупції в країні.

Офіційний список опублікувало Міністерство фінансів США.

"Наближені до Путіна еліти продовжують використовувати свою близькість до російського президента, щоб грабувати російську державу, збагатитися та підняти членів своїх сімей на одні з найвищих владних посад в країні за рахунок російського народу. Санкціоновані олігархи використовували членів сім'ї для переміщення активів і приховування свого величезного багатства. Наступні санкції націлені на впливових росіян із найближчого оточення Путіна, які, як вважається, причетні до клептократії російського режиму та членів їхніх сімей", - ідеться в повідомленні.

США заблокували всі кошти, майно, компанії (понад 50% власності), які належать санкційним особам на території Сполучених Штатів. Американцям також заборонено надавати цим особам будь-які кошти, товари чи послуги.

Денис Бортников

Батько Дениса - Олександр Бортников, директор Федеральної служби безпеки (ФСБ) Російської Федерації, постійний член Ради безпеки РФ. Санкції проти батька США запровадили у березні 2021 року.

Його син Денис нині є заступником президента російської державної фінансової установи ПАТ "Банк ВТБ" та головою правління "Банку ВТБ".

Петро Фрадков

Батько Петра – Михайло Фрадков, колишній прем'єр-міністр Росії та ексдиректор Служби зовнішньої розвідки РФ. Батько під санкціями – від квітня 2018 року.

Петро Фрадков є головою та генеральним директором "Промсвязьбанку" ("ПСБ"). Від 2018-го Петро працює над перетворенням цієї фінустанови на банк, який обслуговує оборонну промисловість та підтримує державні оборонні контракти. Фрадкова-молодшого можна було часто помітити в компанії Путіна під час робочих зустрічей, на міжнародних форумах, на яких він прогнозував довгострокові стратегічні плани "Промсвязьбанку" щодо підтримки російської оборонної промисловості.

Петро Фрадков також є гендиректором АТ "Російський експортний центр" – ця компанія також потрапила під санкції США як дочірнє підприємство "ВЕБу".

Володимир Кирієнко

Батько Володимира – Сергій Кирієнко, перший заступник керівника Адміністрації президента РФ. Батько є куратором внутрішньої політики Путіна. Раніше Сергій Кирієнко був прем’єр-міністром РФ та гендиректором ДКАТ "Росатом". Під санкціями США – від березня 2021 року.

Син Володимир раніше працював віцепрезидентом у російській державній компанії "Ростелеком", а зараз є генеральним директором VK Group, материнської компанії провідної російської соціальної мережі "ВКонтакте", а також "Однокласників" та Mail.ru.

Які ще санкції запроваджують США проти Росії та терористів:

Санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках. Санкції США щодо суверенного боргу РФ стосуються вторинного ринку облігацій, які будуть випущені після 1 березня 2022 Центробанком РФ, Фондом національного добробуту Росії, Мінфіном РФ.

Санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанк. У списку також - 42 їхні дочірні компанії - в Росії, Україні, Білорусі, Гонконгу. Зокрема, "Промінвестбанк". Угоди із ВЕБ мають бути завершені до 24 березня 2022 року.

Санції проти "Північного потоку-2" - російського газопроводу в обхід України до Європи, на який витратили 11 млрд доларів.

Економічні санкції проти "ДНР" та "ЛНР" - заборона на будь-які фінансові та економічні зв'язки з терористами та компаніями, що там розташовані.

Джо Байден записав відеозвернення, у якому оголосив про санкції проти Росії

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