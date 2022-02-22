Санкції США проти Росії: Мінфін оголосив список чиновників РФ та їхніх дітей

Санкції США проти Росії: Мінфін оголосив список чиновників РФ та їхніх дітей

Санкції запровадили через російську агресію проти України.

Міністерство фінансів США повідомило, що запроваджує санкції проти російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе - через причетність батьків до "корупційної політики", агресії РФ проти України, визнання "незалежності" "ЛДНР".

Стало відомо про імена трьох російських чиновників та їхніх синів.

Список російських чиновників та їхніх дітей, які потрапили під санкції США:

голова ФСБ РФ Олександр Бортников та його син Денис Бортников,

експрем'єр РФ Михайло Фрадков та його син Петро Фрадков,

заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко та його син Володимир Кирієнко.

Які ще санкції запроваджують США проти Росії та терористів:

Санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках. Санкції США щодо суверенного боргу РФ стосуються вторинного ринку облігацій, які будуть випущені після 1 березня 2022 Центробанком РФ, Фондом національного добробуту Росії, Мінфіном РФ.

Санкції проти двох російських державних банків - ВЕБ та Промсвязьбанк. У списку також - 42 їхні дочірні компанії - в Росії, Україні, Білорусі, Гонконгу. Угоди із ВЕБ мають бути завершені до 24 березня 2022 року.

Санції проти "Північного потоку-2" - російського газопроводу в обхід України до Європи, на який витратили 11 млрд доларів.

Економічні санкції проти "ДНР" та "ЛНР" - заборона на будь-які фінансові та економічні зв'язки з терористами та компаніями, що там розташовані.

США розглядають дії Росії як початок вторгнення до України і обіцяють запровадити пакет санкцій

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