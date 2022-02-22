Санкції США проти Росії та останні можливості дипломатії: головне з виступу Байдена

Санкції США проти Росії та останні можливості дипломатії: головне з виступу Байдена

Сполучені Штати запроваджують санкції проти Росії через її агресію проти України.

Під час виступу 22 лютого президент США Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати запроваджують санкції проти Росії через її військову агресію проти України, а також через визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР".

Водночас Байден зазначив, що ще лишається можливість вирішити ситуацію дипломатичним шляхом і не розпочинати повномасштабну війну.

Санкції США проти Росії та головні заяви Джо Байдена 22 лютого:

"Путін визнав два регіони України як незалежні. Він сказав, що це суверенні території. Тобто, що він оголосив - насправді Росія відрізає собі частину України. Він оголосив про розміщення російських сил і зараз він каже, що ці російські сили ще глибше будуть заходити в ці території. І це намагання обґрунтувати захоплення нових територій".

"Перший пакет санкцій у відповідь на дії Росії. Це скоординовано з нашими союзниками і партнерами. Ми будемо проводити ескалацію, якщо Росія проводить ескалацію. Повністю заблоковані два банки (ВЕБ.РФ та Промсвязьбанк)".

"Санкції проти суверенного боргу Росії. Це означає, що Росія не зможе запозичувати на міжнародних ринках, не зможе торгувати новими держоблігаціями на ринках".

"Від завтра (23 лютого - ред.) ми запроваджуємо санкції проти російських еліт і їхніх родин. Вони беруть участь у корпуційній політиці і мусять страждати також".

"Півничний потік-2" не буде просуватися".

"У нашій відповіді (санкціях проти РФ – ред.) ми використовуємо всі інструменти для того, щоб захистити американських споживачів, бізнес від зростання цін. Як я й казав минулого тижня, захист демократії потребує витрат, навіть від нас, хоча ми залишаємося вдома. І я докладатиму всіх зусиль, щоб біль від санкцій відчула саме російська економіка, а не ми".

"Я захищатиму енергопостачання від зривів. Ми координуватимемо дії з виробниками енергоресурсів, зі споживачами і забезпечуватимемо стабільність світових енергопостачань. Я хочу обмежити вплив на американців від дій "Газпрому".

"Сполучені Штати продовжать надавати оборонну допомогу Україні. Ми будемо зміцнювати нащих союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі, я надам дозвіл нашим військам в Європі зміцнити Естонію, Латвію, Литву. Це оборонні кроки з нашого боку. США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО".

"Ми готувалися з нашими союзниками по НАТО, щоб підготувати цю відповідь. Ми місяцями говоримо, що ми будемо діяти разом, якщо Росія буде робити рухи проти України і тут немає сумнівів".

США розглядають дії Росії як початок вторгнення до України і обіцяють запровадити пакет санкцій

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