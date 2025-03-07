Санкції Трампа не злякали Кремль: у російському МЗС дали зухвалу відповідь

Погрози президента США Дональда Трампа запровадити нові санкції проти Росії не справили належного враження на Кремль. У російському МЗС заявили, що нові санкції США не завадять Москві досягти “своїх цілей” в Україні.

Заяву речниці російського зовнішньополітичного відомства Марії Захарової цитує телеканал CNN.

“Ми вже зіткнулися з великою кількістю санкцій, і вони не зупинили нас від реалізації наших цілей", – заявила вона.

При цьому Захарова додала, що, на її думку, у дописі Дональда Трампа, в якому він висловив свою погрозу запровадити нові санкції, “важливішим” є твердження про те, що Росія “розбиває” Україну на полі бою.

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"Протягом багатьох місяців США були зосереджені на перемозі України. Тепер є визнання того, що українська позиція на полі бою погана", – сказала вона.

Речниця російського МЗС підсолодила вухо Трампа згадкою про “поганого попередника”, зазначивши, що “Україна програла, тому що вони довіряли і покладалися на попередній Білий дім”.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 7 березня, неочікувано виступив у прямому ефірі з промовою, в якій поскаржився, що йому "дедалі важче" мати справу з Україною.

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