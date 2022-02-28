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Санкції в дії: через закрите небо Лавров не виступить на конференції в Женеві

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Санкції в дії: через закрите небо Лавров не виступить на конференції в Женеві

Associated Press

Візит Лаврова до Женеви скасовано через заборону прольоту його літака.

Візит глави МЗС РФ Сергія Лаврова до Женеви скасовано через заборону на політ його літака в повітряному просторі низки країн ЄС.

Про це повідомили у посольстві Росії у Швейцарії, пише російський "Інтерфакс".

"Візит глави МЗС РФ Лаврова до Женеви на сесію РПЛ ООН і Конференцію з роззброєння скасовано через безпрецедентну заборону на політ його літака в повітряному просторі країн ЄС", - зазначили у дипмісії.

У свою чергу, у МЗС РФ заявили, що "звернення до Секретаріату ООН не дало результатів". "Керівництво всесвітньої організації виявилося нездатним забезпечити участь російської делегації на чолі з міністром закордонних справ Росії у засіданнях комітету з роззброєння та РПЛ, заходах, які організовує сам секретаріат ООН", - зазначили на Смоленській площі.

Як повідомлялось, закрите небо над Євросоюзом створило також проблеми для повернення російських туристів, які в цей час перебувають в європейських країнах — зокрема, в Угорщині, Болгарії, Австрії, Словенії, Великій Британії та на португальській Мадейрі. Для їх повернення додому шукають обхідні шляхи через треті країни — Туреччину, Єгипет та ОАЕ.

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Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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