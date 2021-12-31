Санкції, ядерна війна та контроль переговорів у Женеві: як відбулася розмова Путіна та Байдена за версією Кремля

Санкції, ядерна війна та контроль переговорів у Женеві: як відбулася розмова Путіна та Байдена за версією Кремля

Лідери домовилися продовжити діалог після Нового року.

Дзвінок президентів США Джо Байдена та Росії Володимира Путіна завершився, він тривав 50 хвилин.

Як пройшла розмова глав держав за версією Кремля, інформують російські ЗМІ.

Мовляв, президенти добре підготувалися до розмови, вона вийшла серйозною.

Президент США Джо Байден у телефонній розмові Володимиром Путіним кілька разів наголошував на неприпустимості початку ядерної війни. Про це за підсумками бесіди лідерів розповів помічник глави російської держави Юрій Ушаков.

Байден зауважив, що ядерну війну не можна розпочинати, як не можна і виграти. Адже США та Росією накопичені найбільші ядерні потенціали у світі.

За інформацією Кремля, Байден запевнив Путіна, що Вашингтон не має наміру розміщувати в Україні ударні наступальні озброєння.

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Путін повідомив Байдену, що Росія поводитиметься так, як поводилися б США у питаннях забезпечення своєї безпеки

Також Байден попередив про санкції, Путін повідомив, що в такому разі може бути розрив відносин.

Додамо, що січневі переговори США та РФ у Женеві пройдуть під особистим контролем президентів

Наприкінці лідери домовилися продовжити діалог після Нового року.

Раніше у Кремлі заявили, що саме російська сторона ініціювала переговори Джо Байдена та Володимира Путіна.

Відомо, що після цієї розмови президент США поговорить з українським колегою Володимиром Зеленським. Поки що точної дати переговорів Байдена та Зеленського ще немає.

Зазначимо, що це вже друга розмова глав США та Росії цього місяця. 7 грудня Джо Байден та Володимир Путін провели зустріч із відеозв'язку.

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