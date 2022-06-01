Санкції ЄС проти Росії: Кулеба повідомив, чи буде після нафтового ембарго газове

Санкції ЄС проти Росії: Кулеба повідомив, чи буде після нафтового ембарго газове

Голова МЗС вважає, що газове ембарго проти РФ обов'язково ухвалять, але не у сьомому санкційному пакеті.

Сьомий пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії обовʼязково ухвалять, проте без газового ембарго.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, просто деяким країнам, які критично залежать від російського газу, потрібно знайти певні технологічні рішення.

"Коли я чую від деяких партнерів про неможливість газового ембарго проти Росії, то запитую їх про те, як вони планують зробити "зелений перехід". У вас офіційна політика Європейського Союзу – це відмовитися стратегічно від будь-якого газу, не лише російського. І тут вони всі замовкають, тому що розуміють, що це просто лицемірство і дуже слабкий аргумент з їхнього боку. Тому потрібно трохи часу, але газове ембарго обов'язково буде", — зазначив голова МЗС.

Міністр поки що не береться прогнозувати, коли ухвалять сьомий пакет, адже лише зараз ухвалили шостий.

Кулеба вважає, що у сьомому пакеті санкцій проти РФ не має бути виключень для певних країн, як це зробили у шостому пакеті для Угорщини, Чехії та Словаччини щодо нафтового ембарго.

Нагадаємо, що країни ЄС домовилися про часткове ембарго для нафти з Росії.

У Брюселлі обговорюють сьомий пакет санкцій

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