Санкції, зупинення військової допомоги чи зміцнення обороноздатності України: США вивчають, як реагувати на дії РФ

Санкції, зупинення військової допомоги чи зміцнення обороноздатності України: США вивчають, як реагувати на дії РФ

Інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації із Москвою.

Адміністрація президента США Джо Байдена хоче використати зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО, щоб зосередитися на тому, як Альянс має реагувати на дії Росії біля кордонів з Україною.

Про це пише газета Wall Street Journal із посиланням на джерела.

ЗМІ повідомляє, що підготовка до зустрічі проходить на тлі дебатів у лавах альянсу про те, яких заходів щодо можливої російської агресії може бути вжито, оскільки Москва зосереджує війська поблизу України. У той час члени НАТО вважають важливим зберігати політичні канали відкритими для спілкування з Росією.

Альянс враховуватиме і інформацію про те, що президент України попередив у п'ятницю про можливу спробу державного перевороту в країні за підтримки Москви.

Помічник держсекретаря США по Європі та Євразії Карен Донфрід заявила, що США глибоко стурбовані великими і незвичайними "переміщеннями російських військ поблизу України, які, як попередили американські офіційні особи, можуть стати прелюдією до вторгнення. США розглядають низку варіантів і хочуть використати зустріч глав МЗС. країн НАТО для обговорення того, як альянс може діяти спільно.

"Є набір інструментів, який включає цілу низку опцій. Ми почнемо розмову про те, які варіанти знаходяться на столі переговорів і що НАТО, як альянс, хотів би робити спільно", — заявила Донфрід.

Варіанти дій, за інформацією видання, включають кроки щодо зміцнення обороноздатності України, запровадження жорсткіших економічних санкцій щодо Росії.

"Інші варіанти покликані знизити ризик конфронтації з Москвою, зокрема обмежити військові навчання США в Європі, які, на думку росіян, є провокаційними, і призупинити військову допомогу Україні, заявили офіційні особи", — йдеться у тексті публікації.

У ній наголошується, що адміністрація Байдена також розглядає можливість участі у "Мінському процесі". Різноманітність варіантів показуває можливі ширші дебати щодо політики щодо Росії в адміністрації Байдена.

За заявами джерел видання, Пентагон і Держдепартамент вважають важливими посилення стримування, а Білий дім шукає шляхи підтримки стабільних та передбачуваних відносин із Москвою, оскільки Вашингтон зосереджений на Китаї та внутрішніх проблемах.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що НАТО не воюватиме за Україну у разі вторгнення Росії.

Раніше у ЄС заявили, що не допоможуть Україні військами у разі вторгнення Росії.

Нагадаємо, що Росія стягнула до кордону з Україною 90 тисяч своїх військових.

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