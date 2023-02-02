"Санкційний темп трішки уповільнився": Зеленський закликав ЄС збільшити тиск на Росію

Глава держави наголосив, що Москва адаптується до обмежень.

Президент Володимир Зеленський закликав Європейський Союз збільшити санкційний тиск на Росію. Глава держави наглосив, що Москва адаптується до обмежень.

Про це він сказав спільному брифінгу з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Зеленський обговорив з фон дер Ляєн нові санкції проти Російської Федерації. Він також також підкреслив важливість виправлення ситуації.

"Це спільне європейське завдання - зменшити здатність Росії обходити санкції, і чим швидше і якісніше це завдання буде виконуватись, тим ближче ми будемо до поразки агресії РФ. Зараз бачимо, що санкційний темп Європи трішки уповільнився, а держава-терористка, навпаки, збільшує темп адаптації до санкцій", - зазначив український лідер.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель у четвер, 2 лютого, прибули до Києва. Політики наголошують на своїй підтримці України.

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