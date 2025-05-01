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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Санкції проти Арестовича: Зеленський розповів деталі нових обмежень РНБО

Триває робота над тим, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для осіб, які потрапили під санкції РНБО.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський повідомив подробиці запроваджених у четвер, 1 травня, трьох пакетів санкцій РНБО, спрямованих проти юридичних та фізичних осіб. Серед осіб, на яких накладено обмеження, фігурує колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Про це йдеться у повідомленні українського президента в офіційному Telegram-каналі.

За словами Зеленського, до першого пакету санкцій увійшли 36 компаній і 5 фізичних осіб, які обслуговують російське військове виробництво.

«Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів. Загалом синхронізуємо наш санкційний тиск і санкції світу проти Росії за війну», — пояснив президент.

До другого пакету санкцій увійшли 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупантів у Криму та на території Донецької та Луганської областей України. Вони займаються постачанням для окупаційної армії.

«Третій санкційний пакет — це 9 осіб, із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні», — додав український лідер.

Володимир Зеленський зазначив, що триває робота над тим, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб.

Нагадаємо, серед осіб, щодо яких застосовані санкції за підтримку російської агресії — Олексій Лихачов, генеральний директор «Росатому». Окрім Лихачова, під санкції потрапив Олексій Азаров, син колишнього прем’єр-міністра України.

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