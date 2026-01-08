- Дата публікації
Санкції проти РФ та відновлення областей після ворожої атаки: головні новини ночі 8 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 січня 2026 року:
У Запоріжжі поступово відновлюють водопостачання: майже всі райони вже з водою
У Керчі та Ялті повідомляють про роботу ППО і політ дронів: окупанти намагаються прикрити незаконну переправу
Ліндсі Грем: Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії
У Дніпрі лікарні перевели на генератори, канікули подовжили: місто долає наслідки атаки РФ
На Дніпропетровщині подовжили зимові канікули через масштабні відключення світла