Санкції проти РФ та відновлення областей після ворожої атаки: головні новини ночі 8 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 8 січня 2026 року:

  • У Запоріжжі поступово відновлюють водопостачання: майже всі райони вже з водою Читати далі –>

  • У Керчі та Ялті повідомляють про роботу ППО і політ дронів: окупанти намагаються прикрити незаконну переправу Читати далі –>

  • Ліндсі Грем: Трамп підтримав двопартійний законопроєкт про жорсткі санкції проти Росії Читати далі –>

  • У Дніпрі лікарні перевели на генератори, канікули подовжили: місто долає наслідки атаки РФ Читати далі –>

  • На Дніпропетровщині подовжили зимові канікули через масштабні відключення світла Читати далі –>

