Санкції США проти Росії готові до затвердження: деталі від Келлога

Кремль. / © Associated Press

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Санкції Сполучених Штатів Америки проти агресорки Російської Федерації вже підготовлені. Американський Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

З його слів, проєкт санкцій США проти Росії вже готовий.

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"Минулих вихідних я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проєкт називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). Думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.

Келлог назвав ці санкції "досить обтяжливими”. Зокрема, митна ставка 500% на імпорт до США.

“В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - додав спецпредставник Трампа.

Нагадаємо, раніше у США назвали терміни запровадження найжорстокіших санкцій проти Кремля. Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження обмежень до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

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Зауважимо, сам президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, не знає, чи підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, підготовлений у Сенаті Конгресу. Зазначимо, раніше він наголошував, мовляв, що утримується від запровадження обмежень, щоб «не зіпсувати укладення угоди».

Дата публікації 22:16, 30.05.25 Кількість переглядів 34 США набридло чекати і вже готують санкції проти Росії