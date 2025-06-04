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Санкції США проти Росії готові до затвердження: деталі від Келлога
Келлог назвав ці санкції "досить обтяжливими”.
Санкції Сполучених Штатів Америки проти агресорки Російської Федерації вже підготовлені. Американський Конгрес та Білий дім готові до їхнього затвердження.
Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.
З його слів, проєкт санкцій США проти Росії вже готовий.
"Минулих вихідних я говорив з сенатором Ліндсі Гремом. Наскільки я розумію, санкції готові. Проєкт називається "Закон про санкції проти Росії 2025 року" (Russian Sanctions Act 2025). Думаю, що Грем уже підготовив їх та готовий застосувати", - сказав Келлог.
Келлог назвав ці санкції "досить обтяжливими”. Зокрема, митна ставка 500% на імпорт до США.
“В Конгресі та у Білому домі єдиної думки щодо цього питання. Росія - нафтова держава. Більшу частину прибутків вона отримує від нафтохімічної промисловості. Саме на цю галузь ці санкції й спрямовані", - додав спецпредставник Трампа.
Нагадаємо, раніше у США назвали терміни запровадження найжорстокіших санкцій проти Кремля. Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження обмежень до початку саміту "Великої сімки", який відбудеться 15–17 червня в Канаді.
Зауважимо, сам президент США Дональд Трамп заявив, мовляв, не знає, чи підтримає законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, підготовлений у Сенаті Конгресу. Зазначимо, раніше він наголошував, мовляв, що утримується від запровадження обмежень, щоб «не зіпсувати укладення угоди».