Узгодження санкцій проти Росії виходять на фінішну пряму, але є "але" - Politico

Санкції проти Росії / © Getty Images

Європейський Союз виходить на фінішну пряму з підготовкою 20-го пакета санкцій проти Росії, однак остаточне погодження документа може затягнутися через позицію окремих країн, зокрема Угорщини.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією видання, фінальне рішення мають ухвалити після двох зустрічей послів країн ЄС у форматі Coreper II. Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас наполягає, аби пакет санкцій був затверджений до річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну — 24 лютого. Через стислі терміни дипломати можуть зібратися ще раз найближчими днями.

Каллас також координує дії з Великою Британією, щоб посилити ефект обмежень. Йдеться насамперед про синхронні санкції проти російського “тіньового флоту” та заборону на надання морських послуг танкерам, які перевозять нафту й газ із РФ.

Окрему увагу ЄС приділяє перекриттю лазівок, що дозволяють Росії обходити санкції через треті країни. За даними Politico, спецпредставник Євросоюзу з питань санкцій Девід ОʼСалліван працює з партнерами за межами ЄС і найближчим часом має відвідати Киргизстан.

Водночас просування пакета гальмує позиція Угорщини. За словами дипломатів, Будапешт наполягає на виключенні зі списку санкцій окремих високопосадовців із російських спортивних організацій, що може затягнути ухвалення рішення.

Що відомо про новий пакет санкцій проти Росії

У межах 20-го пакета санкцій ЄС планує посилити тиск на енергетичний, фінансовий та торговельний сектори РФ. Вперше обмеження можуть поширити на порти третіх країн, які обслуговують експорт російської нафти. До санкційного переліку пропонують включити порт Кулеві в Грузії та порт Каримун в Індонезії.

Крім того, санкційний список планують розширити ще на 42 судна, більшість із яких входять до “тіньового флоту” Росії та використовуються для обходу обмежень на експорт енергоносіїв.

Хто ще гальмує ухвалення санкцій

Окрім Угорщини, за даними дипломатів, застереження висловлюють Греція та Мальта. Ці країни побоюються, що заміна цінових обмежень на російську нафту повною забороною морських послуг для її транспортування може вдарити по європейській судноплавній галузі та вплинути на ціни на енергоносії.

Також Афіни та Валлетта просять додаткових роз’яснень щодо санкцій проти іноземних портів і посилення контролю за продажем суден, аби зменшити поповнення російського “тіньового флоту”.

Санкційний тиск на Росію: що кажуть в Україні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга нещодавно обговорив із Каєю Каллас посилення санкційного тиску на Росію. Сторони наголосили на необхідності якнайшвидшого ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС, розширення обмежень проти “тіньового флоту” та посилення міжнародної координації з партнерами України.

Київ наполягає: нові санкції мають не лише розширити перелік обмежень, а й перекрити механізми обходу чинних заборон, через які Росія продовжує фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, Україна розпочала масштабну атаку на тіньовий флот Кремля, запровадивши обмеження проти майже сотні морських суден. Київ ідентифікував танкери, що допомагають Москві фінансувати війну через низку портів.