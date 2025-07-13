Санкції Трампа можуть стати фактичним глобальним ембарго на російську нафту — The Times

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп раптово підтримав сенатську ініціативу щодо введення нових санкцій — 500% тариф на всі товари з країн‑імпортерів російської нафти.

Про це пише The Times.

Раніше він уникав таких санкцій, сподіваючись домогтися миру з Путіним.

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Проте цього тижня змінив риторику, заявивши, що "втомився від брехні Путіна".

Законопроєкт, створений сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, передбачає 500% тарифи на товари з країн, які купують російські енергоресурси — такі як Китай, Індія й Туреччина

Фактично, це вторинні санкції, які спрямовані не напряму проти Росії, а проти її ключових покупців разі ухвалення, ці тарифи можуть стати чинним глобальним ембарго на російську нафту.

Експерт Макс Гесс (Інститут досліджень зовнішньої політики) вважає, що Трамп може не наважитися на такі радикальні заходи, адже вони ризикують різко підняти світові ціни на нафту до $100 за барель.

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Якщо закон ухвалять, він також надає Трампу контроль над процесом введення та зняття санкцій, що викликає занепокоєння частини конгресу щодо необхідності кращого нагляду.

Нагадаємо, сенатори-республіканці впевнені в тому, що цього місяця буде ухвалено законопроєкт про санкції проти Росії. Документ, зокрема, передбачає 500-відсоткове мито для країн, які купують російську нафту та уран, з можливістю тимчасового скасування тарифів президентом.