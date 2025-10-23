Володимир Путін і Дональд Трамп / © ТСН.ua

Нові санкції США проти нафтових гігантів «Роснефть» і «Лукойл» стали рішучим ударом по військовій економіці Росії, спрямованим на перекриття її грошових потоків. Вашингтон і ЄС роблять ставку на те, що геополітична вигода переважить потенційні ризики для світового енергетичного ринку.

Про це йдеться у статті Sky News.

«Нові санкції США — це не просто попередження, а справжній удар у живіт російської воєнної економіки», — зазначається в матеріалі.

Нафтові гіганти «Роснефть» та «Лукойл» залишаються головними джерелами фінансування російської воєнної машини — своєрідним подвійним двигуном, який перекачує кошти у військові артерії Кремля.

Вашингтон пояснив свій рішучий крок як спробу «послабити здатність Кремля отримувати доходи для своєї воєнної машини».

Нафта є життєвою артерією російської економіки, і, за словами оглядачів, Міністерство фінансів адміністрації президента США Дональда Трампа фактично «перекрило їй кисень».

Втім, кожен сильний удар у політичному рингу може мати зворотний ефект — тиск на Москву несе ризики і для самих США, адже побічних наслідків уникнути неможливо. Послаблюючи російський нафтовий сектор, Трамп водночас стискає «грудну клітку» світового енергетичного ринку — і такий крок може відчутно позначитися навіть на американських заправках.

Попри це, Білий дім розраховує, що геополітична користь переважить тимчасові економічні втрати.

«Це надзвичайно потужні санкції, і я сподіваюся, що вони не триватимуть довго», — заявив Трамп.

Ця комбінація впевненості й обережності яскраво демонструє його стратегію — «максимальний тиск», але з постійним контролем за цінами на пальне всередині країни.

Європа оперативно відреагувала, підтримавши позицію Вашингтона: країни ЄС запровадили додаткові обмеження на імпорт і посилили нагляд за судноплавними схемами, які дозволяли обходити санкції. Таким чином Євросоюз чітко показав, що залишається на боці Трампа і що західний альянс продовжує діяти єдиним фронтом.

Зазначається, що санкції президента США — це не просто акт покарання, а стратегічний крок, спрямований на те, щоб загнати президента РФ Володимира Путіна в кут. Однак межа для помилки тут надзвичайно вузька. Якщо ціни на енергоносії різко підскочать або союзницька єдність дасть тріщину, Трамп ризикує сам опинитися «біля канатів».

Нагадаємо, 22 жовтня США запровадили санкції проти «Роснефти» і «Лукойла», а також проти понад 30 їхніх дочірніх компаній. Як заявили в американському Мінфіні, причиною стала відсутність серйозної відданості Росії мирному процесу для припинення війни в Україні. Санкції мають на меті послабити енергетичний сектор РФ та погіршити здатність Кремля фінансувати свою воєнну машину.