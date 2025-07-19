Санкції ЄС проти китайських банків через співпрацю з РФ: Пекін відреагував

Китай / © Associated Press

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Китай виступає проти односторонніх санкції щодо китайських громадян та юридичних осіб на тлі нового 18-го санкційного пакета Європейського Союзу.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь.

Китайський дипломат наголосив, мовляв, санкції "не мають юридичного підґрунтя в міжнародному праві та не санкціоновані Радою Безпеки ООН". З його слів, нібито Китай не постачає летальну зброю сторонам війни в Україні та “суворо контролює експорт товарів подвійного призначення”.

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"Нормальні обміни та співпраця між китайськими та російськими компаніями не повинні порушуватися чи зазнавати впливу. Ми закликаємо ЄС припинити шкодити законним інтересам китайських компаній за відсутності будь-яких доказів на підтримку своїх тверджень", – додав він.

Китай, каже Лінь Цзянь, готовий вжити всіх необхідних заходів для захисту законних прав та інтересів своїх компаній.

Як повідомлялося, раніше у Китаї заявили, мовляв, посилення санкцій США проти Російської Федерації не сприяє врегулюванню війни в України. Пекін наполягає, що “діалог і переговори єдиним шлях до врегулювання “української кризи” — так Китай уже понад три роки називає війну РФ в Україні. Мовляв, КНР займає “чітку та однозначну позицію в українському питанні”.

Нагадаємо, 18 липня було затверджено 18-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії, після того як Словаччина зняла своє вето. Висока представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас він є “одним з найжорсткіших” на цей момент.

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Зокрема, він передбачає заборону на будь-які транзакції щодо нафтопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”; санкції проти 22 російських та іноземних компаній, які напряму підтримують військово-промисловий комплекс РФ, заборону транзакцій фінансових операторів у третіх країнах, які допомагають Москві обходити санкції тощо.