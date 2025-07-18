Санкції ЄС "знесли дах" Медведєву: погрожує розгромом України

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв / © Associated Press

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Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв погрозами відреагував на погодження послами Євросоюзу 18-го пакета санкцій проти Москви. Він пообіцяв ще сильніші удари по об’єктах України.

Про це чиновник написав у Мережі.

Медведєв взявся стверджувати, що новий пакет європейських санкцій проти Росії начебто не здатний змінити її позицію.

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«Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму триватиме. Удари по об’єктах так званої України, включно з Києвом, завдаватимуться зі зростальною силою», — «вибухнув» погрозами заступник голови російського Радбезу.

Він також зазначив, що Москві слід просувати курс на максимальне дистанціювання від ЄС та «найбільш одіозних» його країн. До них Медведєв відніс країни Балтії, Польщу, Велику Британію та Німеччину з Францією. Щодо лідерів останніх двох російський політик висловився, що тим начебто «не дають спокою лаври Третього рейху».

Медведєв узявся прямо закликати до ненависті щодо країн ЄС, назвавши це «найважливішою зброєю, що дозволяє найефективніше рухатися до своєї протилежності — любові».

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу вранці 18 липня погодили новий — вже 18-й пакет санкцій проти Росії. Остаточно обмеження будуть ухвалені пізніше цього ж дня.

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Коментуючи ці санкції, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав їх незаконними. Він стверджує, що Москва адаптувалися до обмежень, і що «кожний новий пакет санкцій додає складнощів його авторам».