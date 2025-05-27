Санкційний розкол: ЄС та США більше не узгоджують заходи проти Росії

США та Євросоюз / © Getty Images

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Між Євросоюзом і США більше не спостерігається єдності у питанні економічного тиску на Росію, йдеться у внутрішньому документі МЗС Німеччини. Раніше сторони виступали єдиним фронтом, однак тепер взаємодія фактично припинилася.

Про це йдеться у статті Süddeutsche Zeitung.

Домовленості з президентом США Дональдом Трампом, як жартують навіть у німецькому МЗС, нині мають вигляд «період напіврозпаду».

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Напередодні міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль запевнив, що «це буде боляче для Росії з фінансової точки зору». Йдеться про підготовку нового, вже 18-го пакету санкцій у відповідь на чергові російські атаки по українських містах.

«Буде чітка реакція Заходу, і, я думаю, також Сполучених Штатів Америки», — додав німецький міністр, хоча, судячи з обставин, навіть у нього є сумніви щодо цього.

Між США і ЄС більше немає комунікації про санкції

Як повідомляють Süddeutsche Zeitung, NDR і WDR, перемовини з американською стороною щодо спільних дій проти механізмів обходу санкцій зазнали краху. У звіті МЗС Німеччини, присвяченому засіданню Ради ЄС із закордонних справ 20 травня у Брюсселі, зазначено, що ЄС-координатор із санкцій Девід О’Салліван підтвердив розрив трансатлантичної співпраці у цьому напрямі.

«Жодної спільної зовнішньої комунікації більше не відбувається», — зафіксовано в документі. Навіть у межах G7 координація «втратила динаміку».

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У таких умовах досягнення згоди щодо чергового санкційного пакету проти Росії має дедалі менш ймовірний вигляд — особливо враховуючи, що Трамп, за оцінками деяких експертів, не проти якнайшвидшого відновлення торгівлі з Росією.

Попри розбіжності, санкції працюють

Депутат Європарламенту від партії «Зелених» Сергій Лагодінський попереджає про безпекові ризики, які виникають на тлі ослаблення співпраці між ЄС і США.

«Проблема в тому, що США фактично були двигуном санкційної політики», — зазначив політик.

Він вважає, що якщо Трамп почне шукати порозуміння з Москвою, «це означатиме кінець глобального санкційного режиму».

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Втім, деякі результати є: згідно зі словами О’Саллівана та очільника розвідувального координаційного центру ЄС Даніеля Маркіча, санкції вже серйозно вплинули на економіку Росії. Також Євросоюз зміг частково заблокувати потоки військово-промислового експорту через треті країни, такі як Вірменія, Сербія, Узбекистан та Індія. Але маршрути через Казахстан, ОАЕ та Туреччину залишаються проблемними.

За словами О’Саллівана, Китай і Гонконг залишаються головними «хабами» для обходу санкцій. «Близько 80% обходу санкцій» проходить саме через Китай, заявив він, вказавши, що Пекін це відкидає. Крім того, в документі йдеться про участь деяких європейських компаній у схемах з незаконної торгівлі з РФ, що послаблює переговорну позицію Єврокомісії.

Оцінку ролі Китаю поділяє й українська розвідка. Так, очільник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко повідомив, що Китай продовжує постачати Росії критично важливі товари.

«Є інформація, що Китай постачає верстати, спеціальні хімічні продукти, порох і компоненти для військово-промислових підприємств», — сказав він.

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Українські спецслужби мають докази щодо щонайменше 20 таких підприємств у РФ.

Ще у грудні 2024 року Брюссель наклав санкції на сім китайських компаній і фізичних осіб за підозру в допомозі російській військовій економіці. Але деталізованої інформації щодо масштабів і маршрутів постачання досі немає. Китайська сторона не відповіла на запит до моменту публікації.

Санкції проти «тіньового флоту» та подальші кроки

О’Салліван також повідомив про успіхи у боротьбі з російським «тіньовим флотом» — суднами, формально зареєстрованими в інших країнах, але фактично контрольованими Москвою. Декілька держав уже позбавили ці судна права ходити під своїм прапором після втручання ЄС. Утім, представник Євросоюзу із санкцій закликав до послідовнішої політики: «жорсткіших заходів проти всього тіньового флоту». Зокрема, запропоновано перевірити діяльність портів у Туреччині, Індії та Малайзії, які часто приймають ці судна.

Наступним кроком, як випливає з німецького урядового звіту, стануть санкції проти російського енергетичного та банківського секторів. Проте і тут не минулося без розбіжностей — Угорщина знову блокує ініціативу і демонструє «повну відсутність готовності до компромісу». Участь США у цих заходах, з огляду на нинішні політичні сигнали з Вашингтона, теж викликає сумніви.

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Санкції проти Росії — останні новини

Нагадаємо, 20травня Євросоюз ухвалив черговий — уже 17-й — пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження стосуються майже 200 кораблів тіньового флоту РФ, а також спрямовані проти гібридних загроз та на захист прав людини.

За інформацією The New York Times, США не приєднаються до нових санкцій ЄС проти Росії. Ба більше, президент США Дональд Трамп заговорив про торгівельні можливості з Москвою після завершення війни проти України.

26 травня стало відомо, що у Євросоюзі готують нові санкції проти Росії у відповідь на нові масовані атаки по території України.

Зауважимо, напередодні Трамп різко розкритикував президента РФ Володимира Путіна за атаки по Україні та вбивства людей. Після цього The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомило, що президент США розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Росії вже цього тижня.

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