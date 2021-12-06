"Санто, принеси патрони": конгресмен США потрапив під шквал критики через різдвяне фото зі зброєю

"Санто, принеси патрони": конгресмен США потрапив під шквал критики через різдвяне фото зі зброєю

У 2020 році від вогнепальної зброї загинули майже 20 тисяч американців. Це найбільший показник за два десятиліття.

Конгресмен США від штату Кентуккі Томас Мессі потрапив під шквал критики через різдвяну фотографію із гвинтівками, оприлюднену всього через кілька днів після гучної стрілянини у школі в Мічигані.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що на скандальній світлині республіканець позує разом із членами своєї родини, кожен з яких тримає в руках зброю. Політик оприлюднив її у своєму мікроблозі в Twitter, написавши: "З Різдвом! P.S. Санто, будь ласка, принеси патрони".

Допис засудили десятки сімей, які постраждали від насильства із застосуванням вогнепальної зброї, а також політики з Демократичної та Республіканської партій.

Колишній директор з комунікацій Білого дому Ентоні Скарамуччі заявив, що фінансуватиме будь-яких потенційних кандидатів, які балотуватимуться проти Мессі на виборах до Конгресу, а конгресмен Адам Кінзінгер описав публікацію як демонстрацію "збройового фетиша".

Американець Фред Гуттенберг розмістив під дописом Мессі світлину надгробка своєї доньки Хайме, яка загинула внаслідок стрілянини в середній школі Паркленда у Флориді в 2018 році.

Водночас декілька відомих у консервативних колах США осіб стали на захист конгресмена. Представниця Колорадо і активістка із захисту прав на зброю Лорен Боберт, наприклад, написала, що світлина Мессі стане її "різдвяною листівкою".

Томас Мессі є прихильником Другої поправки до Конституції США, яка гарантує право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї, і рішуче виступає проти будь-яких ініціатив щодо контролю за зброєю, заявляючи, що вони не зупинять масові вбивства в школах.

У квітні він вніс законопроєкт, який передбачає зниження віку на купівлю вогнепальної зброї з 21 до 18 років.

Зауважимо, що у 2020 році внаслідок застосування вогнепальної зброї загинуло майже 20 тисяч американців, що є найбільшим показником щонайменше за два десятиліття.

.@RepThomasMassie, since we are sharing family photos, here are mine. One is the last photo that I ever took of Jaime, the other is where she is buried because of the Parkland school shooting.



The Michigan school shooter and his family used to take photos like yours as well. pic.twitter.com/MsQWneJXAp — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) December 4, 2021

Нагадаємо, що у вівторок, 30 листопада, 15-річний Ітан Крамблі влаштував стрілянину в середній школі селища Оксфорд, вбивши чотирьох учнів та поранивши ще кількох людей, зокрема вчителя. За даними слідчих, підліток вийшов із вбиральні з пістолетом та відкрив вогонь у коридорі.

Стрільцю висунули звинувачення у двох десятках злочинів, зокрема в замаху на вбивство та тероризмі, що призвів до смерті. Його судитимуть як повнолітнього.

У вихідні правоохоронці заарештували батьків Ітана Джеймса та Дженніфер Крамблі. Подружжя не визнало провини за жодним із чотирьох пунктів звинувачення у ненавмисному вбивстві. Попри це, суд призначив парі заставу в розмірі мільйона доларів. Кожному з них може загрожувати до 15 років ув'язнення.

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