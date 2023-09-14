Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Саркозі виправдав Путіна через війну і сказав, на що повинна погодитись Україна задля "миру"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2203
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Саркозі виправдав Путіна через війну і сказав, на що повинна погодитись Україна задля "миру"

Ніколя Саркозі / Фото: Associated Press

Саркозі заявив, що "Росію не можна знищувати".

Експрезидент Франції Ніколя Саркозі після своїх скандальних висловлювань, що Україна повинна відмовитись від вступу до НАТО та ЄС, виправдав Путіна через жорстоку війну й масові вбивства та закликав до "мирних переговорів". 

Про це він сказав в інтерв’ю BFM-TV

Саркозі заявив, що нібито у війні Росії проти України вже загинуло 500 тисяч осіб. Він визнав, що Росія та Путін є агресорами, а Україна - жертвою. Він заявив, що світ повинен думати, як припинити війну. На його думку, тут є два варіанти, один з яких - знищення Росії. 

"Але ми не збираємося знищувати другу за величиною ядерну державу світу, інакше світ ризикує скотитися до тотальної війни", - заявив він. 

Також Саркозі заявив, що політики, які кажуть, що з "Путіним неможливо розмовляти, просто нібито ніколи цього не робили". Крім того, він виправдав Росію за війну, бо, "мовляв, Путіна спровокували". 

"Коли махаєш мулетою (червоною ганчіркою - ред.) перед носом бика, не дивуйся, якщо він зарядить", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Саркозі назвав "ілюзорними" наміри України звільнити Крим, а також закликав Київ до "мирних ініціатив".

Читайте також: 

Новини світу: Ніколя Саркозі засудили у справі фінансових махінацій під час президентської кампанії

Новини світу: Ніколя Саркозі засудили у справі фінансових махінацій під час президентської кампанії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
2203
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація