Саркозі засудили до року в’язниці: покарання відбуватиме вдома, але з електронним браслетом

Саркозі засудили до року в’язниці: покарання відбуватиме вдома, але з електронним браслетом

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього очільника держави рік ув’язнення, з яких шість місяців умовно.

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі визнали винним у махінаціях, пов'язаних з фінансуванням виборчої кампанії 2012 року. Очікується, що він оскаржить вирок.

Про це у четвер, 30 вересня, повідомляє Le Figaro.

За версією слідства, команда Саркозі витратила на програну виборчу кампанію 43 мільйони євро - майже вдвічі більше від дозволеної межі.

Для того, щоб приховати допущені порушення, права партія "Союз за народний рух" видала витрати на організацію мітингів та інших подій за витрати на партійні заходи.

У цій справі прокуратура вимагала для колишнього очільника держави рік ув’язнення, з яких шість місяців умовно. Але суд виніс вирок про 1 рік ув’язнення. Покарання можна буде відбувати вдома за допомогою електронного браслета.

Нагадаємо:

1 березня паризький суд визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції і торгівлі впливом. 66-річного Саркозі звинуватили в тому, що він намагався підкупити суддю в обмін на інформацію про розслідування фінансування його партії. Експрезидент засуджений до трьох років позбавлення волі: два роки умовно і один рік - ув'язнення. Адвокати оскаржують вирок.

Адвокати оскаржують вирок. Також на Саркозі чекає ще один судовий процес щодо можливого лівійського фінансування його кампанії.

Новини світу: експрезиденту Франції Ніколя Саркозі дали рік ув'язнення

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