Саудівські переговори: легендарний екскомбриг про те, чи була розмова про відмову від територій

Паліса наголосив, що на зустрічі не було жодних розмов про територіальні поступки, адже це – "червона лінія" для України.

Жодних розмов про територіальні поступки на переговорах у Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) не було.

Про це заявив учасник перемовин, заступник керівника ОП, колишній комбриг 93-ї бригади "Холодний Яр" Павло Паліса.

За його словами, на зустрічі в Ер-Ріяді сторони продовжили технічні консультації щодо всеосяжного припинення вогню, про яке домовилися з американською стороною ще в Джидді.

Також погодили припинення вогню щодо енергетичних об’єктів та в Чорному морі, яке набуває чинності від моменту публікації спільної заяви зі США.

"Ми попереджали американську команду, що росіяни тягнутимуть час і висуватимуть додаткові умови. Це ще один доказ того, що саме українці прагнуть справжнього й справедливого миру. Нас цікавить паритетне припинення вогню, і ми будемо негайно відповідати у разі порушення домовленостей", – каже Паліса.

Він наголосив, що на зустрічі не було жодних розмов про територіальні поступки, адже це – "червона лінія" для України.

"Це все українська земля, за яку ми боремося і будемо боротися за будь-яких умов. Продовжуємо роботу над дієвими механізмами контролю припинення вогню та отримання ефективних гарантій безпеки, адже очевидно, що довіри до ворожої сторони немає", – підсумував заступник керівника ОП.

Нагадаємо, 25 березня Україна та Сполучені Штати Америки провели двосторонні технічні консультації в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Президент Зеленський назвав головні пункти, про що Україна домовилася зі США та РФ у Саудівській Аравії.

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