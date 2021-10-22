Савченко назвала себе "іконою антивакцинатів" і запевняє, що не купувала фейковий COVID-сертифікат

Колишня нардепка не пояснила, звідки у неї документ, який викликає підозру у фальсифікації.
Народна депутатка України 8-го скликання Надія Савченко, у якої в аеропорту “Бориспіль” під час повернення до України з турецького Ізміра виявили підроблений сертифікат про вакцинацію, заперечила свою причетність до використання фальшивого документа.
Таку заяву вона зробила увечері в п’ятницю, 22 жовтня, в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".
Раніше впродовж дня Надія Савченко відмовлялася коментувати ситуацію, яка виникла у неї та її сестри Віри в аеропорту.
Нагадаємо, що правоохоронці запідозрили, що вона та її родичка за фальшивими сертифікатами намагалися в’їхати в Україну. Прикордонники аеропорту Бориспіль перевірили QR-коди сертифікатів та з'ясували, що у базі таких документів немає.
Документи відправлено на експертизу і найближчим часом, як повідомляють у поліції, порушницям буде оголошено про підозру.
Відповісти на цей скандал Надія Савченко пообіцяла у прямому ефірі, на який вона була запрошена. “Всі відповіді і ексклюзиви про сьогоднішні скандали з "іконою антивакцинатів", - так анонсувала колишня нардепка цей телевізійний ефір на своїй сторінці у Facebook.
Насправді все обмежилося однією фразою. “Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів”, - заявила вона.
У подальшій промові Надія Савченко дорікала владі "примусовою" вакцинацією і необхідністю пред’являти додаткові документи при перетині кордону, але до теми підробленого сертифікату більше не поверталася.
Нагадаємо, раніше у поліції пояснили, що загрожує українцям за підробку COVID-сертифікатів.