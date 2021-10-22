Савченко назвала себе "іконою антивакцинатів" і запевняє, що не купувала фейковий COVID-сертифікат

Савченко назвала себе "іконою антивакцинатів" і запевняє, що не купувала фейковий COVID-сертифікат

Колишня нардепка не пояснила, звідки у неї документ, який викликає підозру у фальсифікації.

Народна депутатка України 8-го скликання Надія Савченко, у якої в аеропорту “Бориспіль” під час повернення до України з турецького Ізміра виявили підроблений сертифікат про вакцинацію, заперечила свою причетність до використання фальшивого документа.

Таку заяву вона зробила увечері в п’ятницю, 22 жовтня, в прямому ефірі телеканалу "Україна 24".

Раніше впродовж дня Надія Савченко відмовлялася коментувати ситуацію, яка виникла у неї та її сестри Віри в аеропорту.

Нагадаємо, що правоохоронці запідозрили, що вона та її родичка за фальшивими сертифікатами намагалися в’їхати в Україну. Прикордонники аеропорту Бориспіль перевірили QR-коди сертифікатів та з'ясували, що у базі таких документів немає.

Ексклюзив ТСН: використання підробного COVID-сертифікату – відео Надії Савченко з аеропорту "Бориспіль"

Документи відправлено на експертизу і найближчим часом, як повідомляють у поліції, порушницям буде оголошено про підозру.

Відповісти на цей скандал Надія Савченко пообіцяла у прямому ефірі, на який вона була запрошена. “Всі відповіді і ексклюзиви про сьогоднішні скандали з "іконою антивакцинатів", - так анонсувала колишня нардепка цей телевізійний ефір на своїй сторінці у Facebook.

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Насправді все обмежилося однією фразою. “Скандалу не буде. Ні Віра Савченко, ні я не підробляли, не замовляли, не купували ніяких сертифікатів”, - заявила вона.

У подальшій промові Надія Савченко дорікала владі "примусовою" вакцинацією і необхідністю пред’являти додаткові документи при перетині кордону, але до теми підробленого сертифікату більше не поверталася.

Новини України: Надія Савченко та її сестра попалися на використанні фальшивих COVID-сертифікатів

Нагадаємо, раніше у поліції пояснили, що загрожує українцям за підробку COVID-сертифікатів.

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