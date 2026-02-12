Саймон Шустер розкрив план Трампа у разі зриву перемовин: що чекає Україну

Україна поспішає з миром, доки Трамп президент не вийшов із гри / © Associated Press

Реклама

Деякі члени близького оточення президента Зеленського занепокоєні тим, що вікно для укладення угоди закривається, і що Україна страждатиме від років безперервних боїв, якщо цієї весни не буде досягнуто кінця війни.

Про це пише американський журналіст Саймон Шустер у своїй статті для The Atlantic.

За його інформацією, Трамп може вийти з переговорів щодо України, звинувативши у провалі Київ чи Москву — або дві сторони одразу

Реклама

«Українці відчули, що час спливає. У найближчі тижні, коли передвиборчий сезон поглине все більше уваги Трампа, він може вирішити, що переговори стали для нього політично програшними. Тоді він може піти, поклавши провину за провал дипломатії на непохитність однієї або обох ворогуючих сторін», — припускає журналіст.

Він нагадав, що майже через рік після сумнозвісної перепалки Зеленського з Трампом і віцепрезидентом Венсом в Овальному кабінеті минулого лютого — українці наполегливо намагалися продемонструвати свою готовність до компромісу.

«Тактика, яку ми обрали, полягає в тому, щоб американці не думали, що ми хочемо продовжувати війну. Ось чому ми почали підтримувати їхні пропозиції в будь-якому форматі, який пришвидшує процес», — заявив Зеленський у розмові з Саймоном Шустером.

Раніше Володимир Зеленський розповів, чи підтвердила Росія наступні переговори.