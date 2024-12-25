СБУ ліквідувала масштабну схему з хабарництвом у КМДА (фото)

У Києві затримали одного з керівників партії, який вимагав 1 млн доларів за вирішення "земельних питань" у КМДА

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України

Стало відомо, що у Київській міській державній адміністрації СБУ ліквідувала масштабну злочинну схему. У результаті проведених комплексних заходів у столиці затримано одного з керівників обласного осередку відомої політичної партії. Він вимагав від приватного підприємця 1 мільйон доларів США за вирішення питання з орендою земельної ділянки у Києві.

Фото: Служба безпеки України

Політик обіцяв допомогти бізнесмену в отриманні земельної ділянки в рекреаційній частині столиці, поблизу річки Дніпро, яка належить київській громаді. Підприємець вже намагався вирішити це питання через офіційні канали КМДА, але отримав відмову через штучно створені бюрократичні перепони.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Політик, представився адвокатом та запропонував вирішити проблему, гарантуючи оренду ділянки на 25 років в обмін на хабар. Задокументовано, що за 1 мільйон доларів США він обіцяв домовитися про погодження земельного питання в комісії та під час засідань Київської міськради.

Затримання відбулося «на гарячому» під час передачі 900 тисяч доларів США як аванс. Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах або організованою групою), що передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу. Правоохоронці подали клопотання про його тримання під вартою з альтернативою застави в 38 мільйонів гривень.

Нагадаємо, СБУ задокументували масштабну схему привласнення державних установ санаторно-курортної сфери України.

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