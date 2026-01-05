ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
2748
Час на прочитання
2 хв

СБУ тимчасово очолив Євген Хмара

Очільник спецпідрозділу «Альфа» Служби безпеки України став новим керівником СБУ після відставки Василя Малюка.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Євген Хмара

Євген Хмара / © СБУ

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що СБУ очолить Євген Хмара. Василь Малюк подав у відставку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зустрівся з начальником Центру спецоперацій „А“ Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО „А“ СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо», — написав президент.

Згодом радник президента Дмитро Литвин уточнив, що Євген Хмара буде тимчасово виконувачем обов’язків голови СБУ.

Євген Хмара — що відомо

Євген Хмара — кадровий військовослужбовець СБУ, генерал-майор. Медіа почали про нього писати з 2023 року, а про попередню діяльність даних немає. Відомо, що 2023 року він став керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом і у тому ж році отримав військове звання бригадний генерал.

2024 року Євген Хмара отримав звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив офіцера керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Раніше президент повідомив про зустріч з очільником СБУ Василем Малюком та підтвердив його відставку.

Сам Малюк заявив, що йде з СБУ, але залишається у системі Служби безпеки «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».

Дата публікації
Кількість переглядів
2748
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie