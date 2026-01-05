СБУ тимчасово очолив Євген Хмара

Євген Хмара / © СБУ

Сьогодні, 5 січня, стало відомо, що СБУ очолить Євген Хмара. Василь Малюк подав у відставку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Зустрівся з начальником Центру спецоперацій „А“ Служби безпеки України Євгенієм Хмарою. Вдячний Євгенію та всім нашим воїнам-спецпризначенцям за надзвичайно вагому бойову роботу протягом усіх років повномасштабної війни. Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО „А“ СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо», — написав президент.

Згодом радник президента Дмитро Литвин уточнив, що Євген Хмара буде тимчасово виконувачем обов’язків голови СБУ.

Євген Хмара — що відомо

Євген Хмара — кадровий військовослужбовець СБУ, генерал-майор. Медіа почали про нього писати з 2023 року, а про попередню діяльність даних немає. Відомо, що 2023 року він став керівником Центру спецоперацій для боротьби з тероризмом і у тому ж році отримав військове звання бригадний генерал.

2024 року Євген Хмара отримав звання генерал-майора.

25 серпня 2025 року президент України Володимир Зеленський призначив офіцера керівником Центру спеціальних операцій «А» СБУ.

Раніше президент повідомив про зустріч з очільником СБУ Василем Малюком та підтвердив його відставку.

Сам Малюк заявив, що йде з СБУ, але залишається у системі Служби безпеки «реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди».