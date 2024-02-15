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СБУ оголосила підозру зрадниці Таїсії Повалій за трьома статтями

СБУ оголосила підозру зрадниці Таїсії Повалій за трьома статтями

СБУ оголосила Таїсії Повалій підозру

Путіністка не раз публічно закликала до захоплення всієї території України.

Співачці-зрадниці Таїсії Повалій СБУ оголосила підозру за трьома статтями - колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України.

Відповідна інформація з’явилася на сайті СБУ.

У повідомленні пресслужби йдеться, що Z-патріотка напередодні повномасштабної війни виїхала до країни-агресора і отримала російське громадянство. Неодноразово публічно Повалій вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України.Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Таїсія Повалій у Кремлі / © instagram.com/tpovaliy_best
Таїсія Повалій у Кремлі / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Окрім того, у вересні 2023 року Повалій поїхала на гастролі до окупованого росіянами Луганська. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-окупанта.

СБУ заочно повідомила Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);
  • ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Оскільки Повалій перебуває в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення зрадниці до відповідальності за вчинені злочини.

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