СБУ оголосила підозру зрадниці Таїсії Повалій за трьома статтями

Путіністка не раз публічно закликала до захоплення всієї території України.

Співачці-зрадниці Таїсії Повалій СБУ оголосила підозру за трьома статтями - колабораційна діяльність, заклики до війни та визнання збройної агресії проти України.

Відповідна інформація з’явилася на сайті СБУ.

У повідомленні пресслужби йдеться, що Z-патріотка напередодні повномасштабної війни виїхала до країни-агресора і отримала російське громадянство. Неодноразово публічно Повалій вихваляла Путіна та закликала до захоплення всієї території України.Також вона намагалась дискредитувати українських захисників, які брали участь у боях за Київ.

Таїсія Повалій у Кремлі / Фото: instagram.com/tpovaliy_best

Окрім того, у вересні 2023 року Повалій поїхала на гастролі до окупованого росіянами Луганська. Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисниці на користь країни-окупанта.

СБУ заочно повідомила Таїсії Повалій про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни);

ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України).

Оскільки Повалій перебуває в Росії, тривають комплексні заходи для притягнення зрадниці до відповідальності за вчинені злочини.

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