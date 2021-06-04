СБУ п'ять годин допитувала Порошенка у справі Медведчука: чому важливі покази експрезидента

П'ятий президент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко сьогодні, 4 червня, давав свідчення в СБУ у справі Віктора Медведчука. Допитували його протягом 5 годин.

Про це йдеться в ТСН.19:30.

На допит Петро Порошенко прийшов разом з двома адвокатами. У справі Медведчука п'ятий президент України проходить як свідок.

У СБУ повідомляли, що свідчення Порошенка важливі для всебічного вивчення справи про державну зраду, підозру в якій раніше висунули куму Путіна Медведчуку та нардепу Тарасу Козаку.

До слова, 27 травня Порошенко не з'явився до СБУ на допит. Його спочатку перенесли на 31 травня, але на прохання адвокатів лідера "Європейської солідарності" перенесли.

Нагадаємо, 11 травня підозру в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму Віктору Медведчуку та його однопартійцю Тарасу Козаку підписала генпрокурорка Ірина Венедіктова. Йдеться, зокрема, про домовленості Медведчука з представниками російського уряду про перереєстрацію в окупованому Криму підприємства з видобутку корисних копалин. Стверджують, що він передавав РФ інформацію про розташування прихованого підрозділу ЗСУ через свого соратника Тараса Козака.

Згодом 13 травня у Печерському суді міста Києва Медведчуку обрали запобіжний захід: відправили під домашній арешт. Наступного дня на нардепа від фракції "ОПЗЖ" надягли електронний браслет.

Новини України: Порошенко протягом 5 годин свідчив у справі Медведчука

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.