"СБУ продовжує поповнювати обмінний фонд": яку дезінформацію поширює ворожа пропаганда

Центр протидії дезінформації виявив, що протягом 07.12.2022 окупанти поширили:

Маніпуляцію

Президент Росії Володимир Путін заявив, що загроза ядерної війни зростає: «Щодо того, що Росія за жодних обставин не застосує ядерну зброю першою, але якщо не застосує першою, значить, що і другою не застосує. Тому що можливості застосування у разі завдання ядерного удару по російській території дуже обмежені.

Дезінформацію

Російські медіа повідомили, що «в Херсонській та Харківській областях СБУ продовжує поповнювати обмінний фонд та забирати людей просто з вулиць, і після затримань охоронців можна чекати на арешти вчителів, лікарів та пожежників».

Маніпуляцію

Керівник Міносвіти РФ С. Кравцов заявив, що «подвиги» російських «героїв» «СВО» будуть включені до шкільних підручників з історії: «Те, що герої СВО будуть включені до підручників історії, це однозначно. Вже велика робота ведеться, в тому числі на уроках «Розмови про важливе».

Які фейки поширює РФ

Російські окупанти продовжують поширювати фейки та дезінформацію. Раніше поширювали дезінформацію про те, що "ЗСУ здійснили масовий обстріл ЗАЕС".

Тим часом у Польщі спростували фейк про потік українських біженців із країн ЄС.

Нещодавно ворог поширював фейк про те, що в Україні "мобілізують людей, які 2014 виступили проти Майдану, людей, що були проти знесення пам’ятників, і тих, хто висловлювався проти культу УПА». Фантазія російських окупантів немає меж.

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