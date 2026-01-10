СБУ провела низку спецоперацій проти ворога: Зеленський розкрив деталі

Зеленський та Хмара / © Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про результати нових бойових операцій Служби безпеки України, які були реалізовані відповідно до інтересів держави.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі після доповіді тимчасового виконувача обов’язків очільника СБУ Євгенія Хмари.

За словами Зеленського, на цьому етапі ще зарано публічно говорити про конкретні деталі проведених операцій. Водночас він наголосив, що всі заплановані дії дали саме той результат, на який розраховувало керівництво держави.

«Наші бойові операції Служби безпеки України реалізовуються саме так, як потрібно Україні. Результати, на які ми розраховували, є», — зазначив президент.

Глава держави також повідомив, що вже ухвалено рішення щодо наступних операцій. СБУ й надалі системно протидіє диверсіям, діяльності російських спецслужб та проявам колаборації на території України.

Зеленський підкреслив, що будь-яка діяльність російських структур в Україні оперативно блокується, а всі загрози національній безпеці отримують жорстку відповідь.

«Служба безпеки України продовжує протидію всім формам диверсій проти нашої держави», — наголосив він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 5 січня підписав указ №19/2026, яким призначив начальника Центру спеціальних операцій «А» СБУ Євгенія Хмару тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України.