СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова у "вугільній справі"

СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова у "вугільній справі"

Служба безпеки України викликала Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова.

На допит їх викликали як свідків у "вугільній справі", в якій фігурують народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та п'ятий президент Петро Порошенко.

Про це повідомили у СБУ.

Порядок денний на допити оприлюднено на сайті Служби безпеки. Допити мали відбутися ще 19 травня. Втім, відбулися вони чи ні – наразі невідомо.

Крім того, 19 травня на допит викликали гендиректора ДПЕК Максима Тимченка.

Як повідомлялося, 23 травня СБУ оприлюднила свідчення Медведчука, в яких він деталізував роль Порошенка у схемах із закупівлею вугілля в ОРДЛО та привласненням магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".

Нагадаємо, у жовтні 2021-го кумові Путіна Віктору Медведчуку оголосили про підозру за кількома статтями: державна зрада, сприяння діяльності терористичній організації та зазіхання на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.

У грудні 2021-го повідомлення про підозру у цій справі отримав експрезидент і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.

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