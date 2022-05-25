СБУ викликала на допит Яценюка, Турчинова та Авакова у "вугільній справі"

Служба безпеки України викликала Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова.
На допит їх викликали як свідків у "вугільній справі", в якій фігурують народний депутат від "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та п'ятий президент Петро Порошенко.
Про це повідомили у СБУ.
Порядок денний на допити оприлюднено на сайті Служби безпеки. Допити мали відбутися ще 19 травня. Втім, відбулися вони чи ні – наразі невідомо.
Крім того, 19 травня на допит викликали гендиректора ДПЕК Максима Тимченка.
Як повідомлялося, 23 травня СБУ оприлюднила свідчення Медведчука, в яких він деталізував роль Порошенка у схемах із закупівлею вугілля в ОРДЛО та привласненням магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок".
Нагадаємо, у жовтні 2021-го кумові Путіна Віктору Медведчуку оголосили про підозру за кількома статтями: державна зрада, сприяння діяльності терористичній організації та зазіхання на розграбування національних ресурсів на території тимчасово окупованого Криму.
У грудні 2021-го повідомлення про підозру у цій справі отримав експрезидент і лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко.
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