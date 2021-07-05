СБУ заблокувала активи 174 "компаній-контрабандистів" зі списку РНБО

У першому півріччі за матеріалами СБУ було накладено 18,7 мільйона гривень штрафів за контрабанду.

Служба безпеки України (СБУ) заблокувала активи усіх 174 компаній з санкційного списку юридичних осіб, яких у Раді національної безпеки і оборони (РНБО) звинуватили у масштабній контрабанді.

Про це у понеділок, 5 липня, повідомляє пресслужба відомства.

"За ініціативи СБУ всім 174 юридичним особам-фігурантам санкційних списків РНБО заблоковано активи. 20 підприємствам, до яких застосовано санкції, зупинено дію дозволів на брокерську діяльність, п'ятьом - зупинено дозволи на експлуатацію митних складів, а три підприємства виключено з переліку місць доставки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у першому півріччі за матеріалами СБУ було накладено 18,7 мільйона гривень штрафів за контрабанду. Також 1,08 мільярда гривень склала сума додаткового мита, яке порушники тепер мають сплатити до державного бюджету.

Нагадаємо, 2 квітня Рада національної безпеки та оборони зібралася на чергове засідання, на якому вперше в історії України запровадила персональні санкції, зокрема заблокувала активи та майно осіб, яких, за аналітичними даними СБУ і апарату РНБО, можна назвати головною десяткою української контрабанди.

Додамо, що санкції ввели й проти 68 компаній, які пов’язують з контрабандистами. У перелік також потрапили 11 російських підприємств.

Одразу після засідання РНБО від роботи відсторонили понад 100 митників, які можуть бути причетними до корупції.

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