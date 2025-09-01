ТСН у соціальних мережах

СБУ: замах на Андрія Парубія ретельно готувався заздалегідь

Служба безпеки України повідомила, що вбивство народного депутата Андрія Парубія було сплановане заздалегідь – виконавець детально вивчав його пересування та готував план втечі.

Олена Кузьмич
СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.

Про це йдеться в офіційному повідомленні СБУ.

Фігуранта затримали у Хмельницькій області. За даними слідства, замах був ретельно підготовлений заздалегідь: виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та готував план втечі.

Правоохоронцям вдалося вийти на прямий слід підозрюваного вже протягом 24 годин після нападу, а затримати його – за 36 годин.

У СБУ наголосили, що розкриття злочину перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці обіцяють інформувати про перебіг розслідування додатково.

Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.

ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.

