- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 284
- Час на прочитання
- 1 хв
СБУ: замах на Андрія Парубія ретельно готувався заздалегідь
Служба безпеки України повідомила, що вбивство народного депутата Андрія Парубія було сплановане заздалегідь – виконавець детально вивчав його пересування та готував план втечі.
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та Офісом Генерального прокурора затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві народного депутата Андрія Парубія.
Про це йдеться в офіційному повідомленні СБУ.
Фігуранта затримали у Хмельницькій області. За даними слідства, замах був ретельно підготовлений заздалегідь: виконавець вивчав графік пересувань загиблого, прокладав маршрут та готував план втечі.
Правоохоронцям вдалося вийти на прямий слід підозрюваного вже протягом 24 годин після нападу, а затримати його – за 36 годин.
У СБУ наголосили, що розкриття злочину перебувало на особистому контролі Президента України Володимира Зеленського.
Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці обіцяють інформувати про перебіг розслідування додатково.
Нагадаємо, в суботу, 30 серпня, на вулиці академіка Єфремова у Львові Андрія Парубія застрелив невідомий, який був одягнений як кур’єр служби Glovo.
ТСН.ua зібрав ключові факти про життя та політичну кар’єру Андрія Парубія.