СБУ затримала посадовців ДП "Антонов": перешкоджали діяльності українських військових - ЗМІ

СБУ затримала ексдиректора "Антонова" Бичкова та начальника безпеки Нетьосова за перешкоджання підготовки оборони аеродрому в Гостомелі.

Про це пише Цензор.НЕТ.

Служба безпеки України провела обшуки та вручила підозри посадовцям ДП «Антонов».

За версією правоохоронців, у січні-лютому 2022 року вони неодноразово відмовляли Нацгвардії у спорудженні інженерно-фортифікаційних споруд на території летовища у Гостомелі, що призвело до зниження обороноздатності об'єкта та, як наслідок, захоплення стратегічного для оборони столиці об'єкта.

Кримінальне провадження було відкрито у квітні 2022 року за ст. ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України.

За даними слідства, службові особи ДП "Антонов" перешкоджали законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Це призвело до захоплення аеродрому, загибелі та поранень рятувальників ДСНС, пошкодження та знищення майна та літаків підприємства, у тому числі АН-225 "Мрія".

Фото: Цензор.нет

9 березня було проведено 9 обшуків за місцем фактичного проживання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 114-1 КК України раднику генерального директора ДП "Антонов" (колишньому генеральному директору ДП "Антонов") Бичкову С.А.; заступнику начальника – начальнику безпеки авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Нетьосову О.О. та повідомлення про підозру заочно – директору авіатранспортного підприємства ДП "Антонов" Харченку М.Г.

Також слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваним Бичкову та Нетьосову обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що у жовтні 2023 року Служби безпеки України спільно з представниками Офісу Генпрокурора провели низку обшуків у рамках відповідного кримінального провадження. Службові особи, попри застереження державних органів, не вжили належних заходів до збереження літака АН-225 "Мрія".

Зазначимо, що командир екіпажу найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов записав відеозвернення. Він звинуватив керівництво "Антонова" у бездіяльності, через що окупанти знищили "Мрію" на летовищі Гостомеля.

Також провідний інженер-конструктор оборонного підприємства "Антонов" виявився прихильником "руского міра". Мешканець Ірпеня, маючи проросійські настрої, поширював у соціальних мережах публікації, спрямовані на підтримку дій РФ та виправдовування її збройної агресії проти України.

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