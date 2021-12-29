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СБУ завершила розслідування щодо Поклонської, Аксьонова та інших прислужників Кремля

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СБУ завершила розслідування щодо Поклонської, Аксьонова та інших прислужників Кремля

ТСН.ua

Усіх їх - це 8 посіпак Кремля - підозрюють у держзраді.

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт щодо восьми осіб – очільників окупаційної адміністрації РФ у Криму та місті Севастополі. У списку фігурують ватажок окупантів у Криму Сергій Аксьонов та колишня так звана "прокурорка" анексованого Криму і депутатка Держдуми Наталія Поклонська та інші.

Про це повідомляють на сайті Офісу генерального прокурора.

Як стало відомо ЗМІ з джерел у правоохоронних органах, йдеться про Сергія Абісова, Сергія Аксьонова, Юрія Дойникова, Петра Зиму, Володимира Константинова, Віктора Мельниченка, Наталію Поклонську і Рустема Темиргалієва.

Їх обвинувачують за чотирма статтями:

у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, діях, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади у складі злочинної організації.

Як встановило слідство, високопосадовці окупованого півострову у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, "створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленого порядку, а також брали активну участь у її діяльності". 

"Вони надали сприяння РФ у проведенні підривної діяльності проти України на шкоду її суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості. Члени організації, зокрема взяли участь в утворенні окупаційних органів,  безпосередньо очолили їх та керували ними", - йдеться в офіційному повідомленні.

Покарання, передбачене за вчинення інкримінованих особливо тяжких злочинів, передбачено у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо:

  • Генеральна прокуратура України також склала їй підозру у незаконному позбавленні волі політв’язнів Олега Сенцова, Геннадія Афанасьєва, Олексія Чирнія та Олександра Кольченка.
  • 9 квітня 2021 року президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти колишніх високопоставлених чиновників і правоохоронців-зрадників, зокрема проти Наталії Поклонської.
  • Київський апеляційний суд надав дозвіл на затримання колишньої так званої "прокурорки" анексованого Криму Наталії Поклонської, підозрюваної у державній зраді.
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