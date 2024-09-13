СБУ знайшла у начальника служби безпеки Укренерго часів Кудрицького російський паспорт, виданий після анексії Криму

Головний підозрюваний у справі крадіжки 10 млн грн на закупівлі бронежилетів державною компанією Укренерго виявився топ-менеджер з російським паспортом.

Про це свідчать матеріали кримінального провадження НАБУ та СБУ, викладені в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

За даними СБУ, уже звільнений голова правління Володимир Кудрицький призначив Начальником департаменту безпеки «Укренерго» особу, яка уже після початку російської агресії отримала паспорт РФ.

«Наявність в ОСОБА_4 паспорту громадянина російської федерації серії НОМЕР_2 , виданого 27.01.2015 та свідоцтва про присвоєння НОМЕР_3 , що свідчить про наявність у підозрюваного можливості виїхати за межі території України, на частину території Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей, до АР Крим, що тимчасово непідконтрольні українській владі, чи до російської федерації», - йдеться в матеріалах справи.

В судових документах не розкривається ім’я топ-менеджера, однак за даними ЗМІ мова йде про Сергія Тоцького.

За рішенням тодішнього голови компанії Володимира Кудрицького, він завідував внутрішньою безпекою держкомпанії і мав доступ до таємної інформації упродовж перших років війни. В тому числі під час масованих обстрілів енергетичних об’єктів.

Сергій Тоцький був затриманий СБУ та НАБУ в червні 2024 року за звинуваченням у організації схеми розкрадання державних коштів на закупівлі бронежилетів.

Свідком по цій справі проходить і його безпосередній начальний – уже колишній глава Укренерго Володимир Кудрицький.