"Сценарій виходить за "червоні лінії": у Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО

Росія погрожує "активними заходами".
Існування розділеної Європи не відповідає інтересам Росії, а вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє у понеділок, 18 жовтня ТАСС.
"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив він.
Крім того переміщення російських військ до кордонів України Пєсков Пояснив масованими навчаннями НАТО біля російського кордону.
Нагадаємо:
- Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розширення інфраструктури НАТО на території України означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
- Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну. За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. "З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав Кулеба.