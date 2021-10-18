"Сценарій виходить за "червоні лінії": у Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО

"Сценарій виходить за "червоні лінії": у Кремлі різко відреагували на можливість вступу України до НАТО

Росія погрожує "активними заходами".

Існування розділеної Європи не відповідає інтересам Росії, а вступ України до НАТО став би найгіршим сценарієм.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє у понеділок, 18 жовтня ТАСС.

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"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - заявив він.

Крім того переміщення російських військ до кордонів України Пєсков Пояснив масованими навчаннями НАТО біля російського кордону.

Нагадаємо:

Раніше речник російського президента Дмитро Пєсков заявив, що розширення інфраструктури НАТО на території України означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

означатиме для Москви перетин "червоних ліній". За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово обговорював це з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів президенту Росії Володимиру Путіну. За його словами, "червоні лінії" Путіна обмежуються територією РФ. "З нашого боку російсько-українського кордону ми самі розберемося, що нам робити в інтересах українського народу і безпеки України та Європи", - написав Кулеба.

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