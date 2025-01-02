Можливий контакт між Росією та США може відбуватися таємно та на нейтральних майданчиках.

Таку думку висловив генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 роках) Микола Маломуж в ефірі "24 Каналу".

За його словами, якщо перемовини і відбуваються, то лише у "третіх країнах", які не загрожують ані РФ, ані США.

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"Ніхто й ніколи не буде відправляти борти з відповідальними особами, які сьогодні знаходиться під санкціями та загрозою арешту в США. І американці не робитимуть цього навіть неофіційно", – зазначив Маломуж.

Він додав, що для цього їм треба задіяти всю правову систему їхнього затримання – Патрушева, Бортнікова, які сьогодні кримінально переслідувані не лише в Україні, а й у США.

Маломуж зазначив, що діюча адміністрація Байдена не веде переговори з Росією.

"Тільки у виключних випадках, але коли є реальна загроза ядерної конфронтації. Тому всі версії, які розганяються умисно чи не умисно, різними структурами, ЗМІ… Я просто знаю реалії – це не відповідає дійсності", – додав генерал.

У підсумку він додав, що є перспектива вести перемовини з представниками Трампа. "А представники Трампа ще нічого гарантувати не могли", – сказав Маломуж.

Нагадаємо, більшість людей говорить про те, що ніякі перемовини не потрібні. На думку "Османа", потрібні, але не на умовах, які нам навʼязують росіяни.

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